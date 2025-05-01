Спортивные локации «Московских сезонов» открылись в Москве

«Московские сезоны» вновь открыли в городе площадки для игры в стритбол, корты для падел-тенниса и самокат-школы. Летом 2024 года эти локации пользовались большой популярностью у москвичей и гостей столицы, и с приходом тепла в Москву они возобновили свою работу в привычном режиме.

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На Краснодарской улице, владении 66 можно поиграть в стритбол, разновидность уличного баскетбола. На каждой площадке размером с половину баскетбольного поля находится одно кольцо. В стритбол играют командами по три человека. На поле одновременно может находиться до восьми человек, в том числе дети возрастом старше шести лет с письменного согласия их законных представителей.

Четыре игровых поля с разметкой и баскетбольным кольцом появились здесь осенью прошлого года и успели полюбиться москвичам и гостям столицы. Также частью городской жизни москвичей и гостей столицы стали корты для падел-тенниса. Этот вид спорта представляет собой смесь большого и настольного тенниса, а также сквоша. Каждое поле для падел-тенниса размером 10 на 20 метров окружено специальными ограждениями, приспособленными для отскока мяча. В падел-теннис играют один на один или командами по два человека.

В скейтпарках «Московских сезонов», расположенных в Митине, на улицах Хачатуряна, Городецкой, Святоозерской, Профсоюзной и Адмирала Руднева готовятся к открытию самокат-школы. В них профессиональные тренеры на протяжении всего теплого сезона будут помогать участникам освоить базовые навыки катания, научиться выполнять трюки и доводить свое мастерство до совершенства.