«Стены памяти» ко Дню Победы открылись на двух стациях метро

«Стены памяти» с именами 266 сотрудников Московского метро, погибших на фронте в период Великой Отечественной войны, появились на станциях подземки «Маяковская» и «Курская». Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Так, в аванзале «Курской» жители и гости города имеют возможность узнать историю героического подвига Александра Евстафьева, который трудился на должности слесаря-обходчика в электродепо «Северное», принимал участие в битве за Сталинград и прошел всю войну.

— Транспортный комплекс столицы чтит память героев Московского метрополитена, которые встали на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны, и ежегодно рассказывает об их подвиге, — передает слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова официальный Telegram-канал департамента.

В этом году отмечается 80 лет со дня завершения Великой Отечественной войны. По этому случаю в столице пройдет фестиваль «Московская весна Победы» — о готовящихся площадках рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.