Москвичей предупредили перед майскими о штрафах за запуск дронов

Размер штрафа в столичном регионе за запуск дронов составляет 50 тыс. рублей. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В ведомстве отметили, что работу по пресечению незаконных полетов беспилотников всех типов усилили в преддверии майских праздников.

«‎В соответствии с законодательством сотрудники полиции вправе пресекать путем уничтожения полет любых беспилотных воздушных аппаратов в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан», — уточнили в пресс-службе.

В МВД заметили, что в Москве следует также воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек.

Ранее ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов сообщил, что информация о так называемых «шашлычных дронах», которые якобы будут следить за жарящими шашлыки в неположенных местах, не соответствует действительности.

Эксперт пояснил, что ключевой задачей беспилотников является раннее обнаружение очагов возгорания в лесах, а вовсе не наблюдение за отдыхающими горожанами.