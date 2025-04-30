Московский зоопарк изменит режим работы

С 1 мая Московский зоопарк скорректирует режим работы, сообщается в Telegram-канале зоосада.

«Гулять по зоопарку можно будет с 9:00 до 21:00. Вход на территорию будет открыт до 20:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 09:00 до 20:00. Вход для посетителей прекращается в 20:00», – говорится в сообщении.

Как уточняется, посетители смогут зайти в зоопарк до 20:20 через главный вход, вход у Детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 43), а также у станции метро «Баррикадная» (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3).

Кроме того, ежедневно с 10:00 до 19:00 работают дополнительные входы неподалеку от вольера серых волков (ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 103), около пешеходного перехода рядом с мостом со старой на новую территорию зоосада (ул. Большая Грузинская, д. 10 стр. 5), а также рядом с вольером с большими пандами (ул. Красная Пресня, д. 4).