Москвичка родила в метро

Жительница Москвы родила ребенка на станции метро «Чистые пруды». Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

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Очевидцы отметили, что из подземки вышел фельдшер с младенцем на руках, женщину вынесли на носилках.

Сейчас у метро дежурят насколько бригад скорой помощи. Другие обстоятельства уточняются, разузнали в «Осторожно, Москва».

До этого сообщалось, что 36-летняя жительница Уралмаша родила в Городской клинической больнице Екатеринбурга 13-го ребенка.

По данным медиков, россиянка уже планирует новую беременность.

Еще раньше в родильном доме №3 города Владивостока на свет появился крупный новорожденный, которого прозвали ребенком-гигантом.