МЧС сообщило об ухудшении погоды в Москве и области

МЧС по Московской области сообщило жителям столицы и региона о том, что погода 30 апреля и 1 мая ухудшится. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

МЧС подчеркнуло, что «в период с 03 часов до конца суток 1 мая в связи с выходом активного циклона с северо-запада и влиянием его активных атмосферных фронтов ожидаются осадки, местами сильные».

Сообщается, что в регионе прогнозируется дождь, на севере Московской области он пройдет со снегом. Днем в отдельных районах ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 16 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за первые двое суток мая на Москву выпадет почти половина от месячной нормы осадков. Отмечалось, что в ночь на 2 мая и в утренние часы в Москве к ливням добавятся заряды мокрого снега. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов.

Также ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник заявил, что в Московском регионе можно начинать высаживать рассаду на загородных участках с 3–4 мая.