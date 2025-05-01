Мокрый снег, дождь и ветер: москвичей предупреждают о непогоде

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 2 мая, в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Сильный ветер сохранится и днем 2 мая.

Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует жителям и гостям столицы быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Автомобилистам в опасных погодных условиях необходимо значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров (обгоны, перестроения, опережения), а также парковать машины вдали от деревьев.

При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 112.

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