Великая традиция огнеборцев: от древности до наших дней

<p style="text-align: justify;">Официальной датой создания пожарной охраны считается 30 апреля 1649 года, когда царь Алексей Михайлович подписал исторический «Наказ о градском благочинии», утвердивший первые профессиональные пожарные команды. Этот документ не только регламентировал действия при пожарах, но и вводил понятие противопожарной профилактики – революционный для того времени подход.</p> <p style="text-align: justify;">С тех пор пожарные России прошли славный путь: от простых ведерных цепочек и ручных насосов до высокотехнологичных спецмашин, от добровольных дружин до мощной государственной структуры. Но неизменным оставалось одно – готовность пожарных идти в огонь, в самое пекло, рискуя жизнью ради спасения других. Это продолжается и сегодня, когда каждый день пожарные стоят на страже безопасности, вступая в схватку с огнем.</p> <p style="text-align: justify;">Современная пожарная охрана России – это слаженная система, включающая профессиональные подразделения, научные центры, учебные заведения и добровольческие организации. Особую страницу в хронику развития пожарной охраны вписала столица нашей Родины – Москва, где сосредоточены передовые технологии в области пожаротушения. Обеспечение комплексной безопасности ведущего мирового мегаполиса лежит в том числе и на плечах работников Пожарно-спасательного центра Москвы – флагмана столичной пожарной охраны, оснащенного по последнему слову техники. Здесь работают настоящие профессионалы, продолжающие славные традиции российских огнеборцев.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>«Конечно, главная ценность Пожарно-спасательного центра Москвы – его коллектив, который отличается высочайшим профессионализмом и организованностью. Все наши работники – высококвалифицированные специалисты, способные решать задачи любой сложности. Ключевой структурой по обеспечению комплексной безопасности столицы нас делает еще и тот факт, что </strong><strong>в Центре внедрены все технологии, которые только существуют в мировой практике в области пожаротушения. На вооружении Центра находится новейшая специальная техника, некоторые образцы которой не имеют аналогов в стране, т.е. она в единственном экземпляре</strong><strong>»,</strong> – рассказал начальник столичного Пожарно-спасательного центра Андрей Бессмертный.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">На вооружении Пожарно-спасательного центра имеются: мобильный роботизированный комплекс (МРК-60), который используется при тушении пожаров в местах, где невозможно присутствие человека; пожарный телескопический подъемник (ПТП-28 «Спайдер»), который может применяться в стесненных условиях дворовых территорий; многофункциональный автомобиль контейнерного типа (АКВ), использующийся для дымоудаления и вентиляции помещений на месте пожара; насосно-рукавный комплекс (НРК-А «Водолей»), способный перекачивать большие объемы воды в условиях удаленности водоисточников. И это лишь малая часть технического арсенала Центра.</p> <div class="mceNonEditable" data-entity="gallery"> <div class="mos-carousel-plugin__main-image-wrapper"> <div class="mos-carousel-plugin__main-image"></div> </div> <div class="mos-carousel-plugin__nav"> <div class="mos-carousel-plugin__nav-item"></div> <div class="mos-carousel-plugin__nav-item"></div> <div class="mos-carousel-plugin__nav-item"></div> </div> </div> <p style="text-align: justify;">Для быстрого реагирования на различные происшествия в столичном Пожарно-спасательном центре заступают на дежурство спасатели на пожарно-спасательных мотоциклах – расчеты быстрого реагирования. Мотоспасатели уже давно стали незаменимой частью механизма, обеспечивающего безопасность жителей и гостей столицы. Мотогруппы в условиях плотного дорожного трафика первые прибывают на место происшествия. Комплектация мотоциклов позволяет использовать их для решения широкого спектра задач: от ежедневных патрулирований мест массового отдыха граждан до ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, тушения возгораний на ранней стадии и оказания помощи на высоте.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>«Сегодня Пожарно-спасательный центр – это более 40 реагирующих и обеспечивающих подразделений. В составе ГКУ «ПСЦ» появляются и новые пожарно-спасательные отряды, благодаря чему значительно увеличивается прикрываемая территория и сокращается время реагирования на заявки от граждан. Первые пожарные расчеты прибывают на место происшествия не более чем за 10 минут. </strong><strong>Но мы развиваемся не только в этом направлении»,</strong> – добавил начальник столичного Пожарно-спасательного центра Андрей Бессмертный.</p> <p style="text-align: justify;">Несмотря на современные технику, экипировку и аварийно-спасательные инструменты, которыми укомплектован Пожарно-спасательный центр, главное его оружие по-прежнему – отвага и профессионализм столичных пожарных и спасателей. Как и столетия назад, именно человеческий фактор остается решающим в борьбе с огненной стихией.</p> <p style="text-align: justify;">Каждый день пожарные и спасатели совершают подвиги. Они в круглосуточном режиме обеспечивают пожарную безопасность, реагируют на оперативные события и опасные ситуации. Они первыми пребывают на место происшествия, эвакуируют людей, спасают животных, работают в условиях экстремальных температур. Их труд – это не просто работа, это призвание, образ жизни. Это настоящие герои нашего времени.</p> <div class="mceNonEditable" data-entity="gallery"> <div class="mos-carousel-plugin__main-image-wrapper"> <div class="mos-carousel-plugin__main-image"></div> </div> <div class="mos-carousel-plugin__nav"> <div class="mos-carousel-plugin__nav-item"></div> <div class="mos-carousel-plugin__nav-item"></div> <div class="mos-carousel-plugin__nav-item"></div> <div class="mos-carousel-plugin__nav-item"></div> </div> </div> <p style="text-align: justify;">30 апреля, в День пожарной охраны России, мы с особой гордостью чествуем тех, кто стоит на страже нашей безопасности, кто, не раздумывая, бросается в огонь, чтобы спасти чью-то жизнь. Эти люди – наследники славных традиций российских огнеборцев, продолжатели дела, которому уже более трех с половиной веков. Их мужество и профессионализм – гарантия нашего спокойствия и безопасности в современном мире.</p>