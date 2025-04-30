В Москве зацеперов начали перевоспитывать искусством

Столичная полиция на транспорте отмечает рост числа происшествий с любителями экстремальных поездок на железнодорожных составах, или, проще говоря, с зацеперами. Есть ли средства борьбы с этим опасным увлечением молодежи?

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Москва и Московская область лидируют среди других регионов страны по числу людей, увлеченных зацепингом - незаконной ездой на крыше поездов или между вагонами. Связано это со многими факторами, в частности, с разветвленной железнодорожной сетью, наличием старых и новых подвижных составов. В прошлом году полиция отметила резкий рост числа происшествий среди граждан из-за увлечения зацепингом - ездой на крышах поездов или между вагонами. Как сообщает начальник управления организации охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Нурлан Джаксбаев, если ранее такие происшествия носили единичный характер, то в прошлом году было зафиксировано 46 случаев получения травм зацеперами. "Из них 45 случаев - это несовершеннолетние граждане в возрасте от 12 до 16 лет. В 27 случаях травмы были смертельные. Почти все они - удар током, - сообщил Нурлан Джаксбаев. - В этом году ситуация еще сложнее. Только за первый квартал этого года зарегистрировано уже 12 случаев травмирования, в 10 из них пострадали дети, пятеро из них - погибли". Он отметил, что двое взрослых - это люди до 20 лет включительно, то есть можно сказать, вчерашние подростки. Быстрому распространению этого увлечения, как говорит полковник, способствуют высокие технологии, интернет. Почти ежедневно полицейские выявляют противоправный контент, вовлекающий ребят в группы зацеперов. С начала года заведено 8 уголовных дел по вовлечению несовершеннолетних.

Он отметил, что полиция проводит профилактическую работу среди подростков, сотрудники выезжают в школы, работают с родительскими комитетами. Но разъяснительная работа, рассказ о том, что такая поездка может стать последней в жизни, на детей не слишком действует.

"У нас даже был случай, когда задерживали детей в Санкт-Петербурге, которые доехали до северной столицы на крыше высокоскоростного "Сапсана", - пояснил Нурлан Джаксбаев. - И самое большое наказание, которое грозит такому нарушителю в возрасте до 16 лет - это постановка на учет. Для его родителей - это штраф, не превышающий 500 рублей. Только если зацеперу больше 16 лет мы можно оштрафовать его по статье 11.17 "проезд на подножках, крышах и других неприспособленных местах железнодорожного транспорта". Размер штрафа составит от 2 до 4 тысяч рублей".

Самой действенной мерой влияния на подростков, как считает представитель полиции, является занятость полезными делами. По его словам, в прошлом году ребят в качестве воспитательной меры привлекли к росписи хозяйственных построек на железнодорожной станции "Павшино". Картину они рисовали с использованием подъемников, да и тематика была интересная - День Победы. По словам Нурлана Джаксбаева, ребята, принимавшие участие в акции, а среди них был и "сапсановский зацепер", больше замечены на нарушениях не были, напротив, они стали активными помощниками полицейских по пропаганде безопасных увлечений.

Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, инициативу полиции стоит поддержать.

"Необычное, экстремальное притягивает блогеров и их подписчиков, чем больше просмотров - тем больше средств блогер получит, - рассказала Татьяна Буцкая. - Сейчас развивается и новое увлечение - съемками с кровель. Тут противостоять увлечению можно лишь усилением охраны крыш. Нужно повысить меры ответственности управляющей компании. Транспортную инфраструктуру можно дополнительно оборудовать системами видеонаблюдения, чтобы выявлять зацеперов не во время происшествия, а до его возникновения".

По словам Татьяны Буцкой, возможно, стоит пересмотреть и меры ответственность зацеперов и их родителей, повысить штрафы.

Исполнительный директор национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член общественного совета при УВД по ЦАО Москвы Юрий Оболонский отметил, чтобы подобных случаев не было, детьми надо заниматься, в тои числе и их родителям.