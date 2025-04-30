На ВДНХ миллионный пассажир прокатился по канатной дороге

Канатную дорогу «Воздушный трамвай» на ВДНХ посетил миллионный пассажир. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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«Только с начала года москвичи и туристы почти 360 тысяч раз прокатились над территорией комплекса. Наибольшее количество поездок в этот период пришлось на январь — 126 тысяч», — рассказала Наталья Сергунина.

За час аттракцион может перевозить до тысячи человек.

Юбилейным пассажиром стала жительница Крыма Ольга Лобанова. Вместе с мужем Владимиром, дочерью Верой и сыном Андреем женщина приехала в столицу на несколько дней в рамках путешествия по России.

«Мы очень любим ВДНХ, стараемся попасть сюда при каждом визите в Москву и планируем вернуться снова. Здесь множество интересных локаций, особенно для детей. Есть где сфотографироваться и что посмотреть. С канатной дороги открываются шикарные виды, снимали фото и видео все шесть минут поездки», — поделилась Ольга.

На выходе с аттракциона Ольга получила подарки — фрагмент каната «Воздушного трамвая», сувениры и тур «Москва с высоты», куда входит посещение Останкинской телебашни и других смотровых площадок города.

«Воздушный трамвай» начал работать на ВДНХ в августе 2024 года. Его протяженность составляет 769 метров — от станции «Южная» у главного входа до станции «Северная» (неподалеку от фонтана «Каменный цветок»). С высоты 32 метров открывается панорамный вид на архитектуру и парковый ансамбль главной выставки страны.

Канатная дорога — часть семейного тематического парка «Орион». Недавно он получил национальную премию «Парки России» в категории «Парк года». В этом сезоне в «Орионе» работает уже 10 аттракционов. Согласно принятой стратегии, до 2030 года их число вырастет более чем в три раза.

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