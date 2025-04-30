В Хорошево-Мневниках построят деловой центр

На северо-западе столицы инвестор приступил к работам по подготовке территории строительной площадки крупного бизнес-центра в минуте ходьбы от станции Московского центрального кольца (МЦК) Зорге. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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Новый деловой комплекс начали строить в Хорошево-Мневниках по адресу: 3-я Хорошевская улица, земельный участок 18/2. Отсюда за минуту можно дойти до платформы МЦК Зорге, за 10 минут — до станции метро «Октябрьское Поле». Также хорошую транспортную доступность объекту обеспечит расположение вблизи выезда на Северо-Западную хорду с улицы Народного Ополчения.

— Проектная площадь строящегося делового комплекса — 134,8 тысячи квадратных метров. Он будет состоять из двух башен, объединенных стилобатом, и двухэтажного корпуса. Для сотрудников и посетителей бизнес-центра запроектирована многоуровневая автопарковка более чем на 300 машино-мест. Два этажа многофункционального стилобата отведут под магазины, кафе, рестораны, а также оборудуют здесь отдельную зону для наземных уровней автопарковки. Офисные помещения расположатся с третьего по 34-й этаж башен, их совокупная площадь — почти 77 тысяч квадратных метров, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Для перемещения между этажами застройщик установит 14 пассажирских лифтов в каждой башне. Третье здание бизнес-центра будет отделено от высотных корпусов на 16 метров и соединится с ними на уровне подземного паркинга. В пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы добавили, что офисы в башнях бизнес-центра будут сдаваться со свободной планировкой. Так собственник сможет сразу зонировать пространство непосредственно под свои нужды или запрос арендатора.