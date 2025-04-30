Собянин рассказал, как прошла генеральная уборка Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что апрельская погода не помешала проведению ежегодной генеральной уборки города. По его словам, в течение месяца коммунальные службы наводили порядок на улицах, а 19 и 26 апреля к ним присоединились москвичи, участвовавшие в общегородских субботниках. Об этом глава города рассказал в среду, 30 апреля.

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Как отметил Собянин, фасады жилых домов и административных зданий были очищены от зимней пыли, а там, где требовалось, отремонтированы цоколи, двери подъездов, крыльца и лестницы.

Мэр подчеркнул, что во дворах были промыты детские и спортивные площадки. Особое внимание, по его словам, уделили дорожной инфраструктуре: дороги и тротуары несколько раз промыли специальным средством.

Мэр сообщил, что московские фонтаны возобновят работу после чистки, проверки систем и наладки оборудования. Он также упомянул, что клумбы украсили 4,2 миллиона виол, а 15 миллионов посаженных тюльпанов начали цвести, рассказал мэр на сайте своего личного блога.

Ранее он рассказывал, что в текущем году специалисты начнут благоустраивать порядка 19 вылетных магистралей столицы.