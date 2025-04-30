В Москве ограничат выход с ряда центральных станций метро

В Москве 7 и 9 мая ограничат выход с ряда центральных станций метрополитена. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта. Отмечается, что временные неудобства связаны с проведением праздничных мероприятий.

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Только на вход будут работать вестибюли станций «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный Ряд», «Арбатская», «Боровицкая», «Александровский сад» и «Библиотека им. Ленина». Ограничения продлятся с момента открытия метро и до окончания мероприятий.

Также возможны дополнительные ограничения на «Китай-городе», «Лубянке», «Чеховской», «Тверской», «Пушкинской» и «Маяковской». Москвичей и гостей столицы призвали следить за обновлением новостей по этим станциям.