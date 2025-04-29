Синоптик: за 30 лет зима в Москве потеплела на три градуса

За 30 лет температура января в Москве выросла на три градуса — с -9 °C до -6 °C, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В беседе с НСН он отметил, что в России повышается температура по месяцам, а летний период продлевается из-за глобального потепления.

«Этой зимой мы не видели морозы за -20 °C, Москва показала минимальный результат (максимум -16 °C). Это наглядный пример климатических изменений. В апреле этого года у нас были тоже рекордные перепады температур», — сказал синоптик.

При этом он подчеркнул, что холодные зимы в Москве с морозами до -30 °C не исключены, однако такая вероятность становится всё меньше.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве может потеплеть до +18 °С к 9 мая.