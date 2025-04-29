В Москве благоустроят территорию около станции метро "Университет"

Территорию около станции метро "Университет" благоустроят. Там появятся новые пешеходные маршруты и комфортная среда, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

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"Территория возле выхода № 2 преобразится", – говорится в сообщении.

В департаменте рассказали, что там изменится:

новые пешеходные маршруты, в том числе через трамвайное кольцо;

расширенные зоны посадки и высадки пассажиров у метро;

остановки наземного транспорта станут ближе ко входу в метрополитен;

новые лавочки, освещение и навигация.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что по поручению Сергея Собянина "следим за состоянием не только станций метро, но и прилегающих к ним территорий".

"Теперь возле станции "Университет" станет намного комфортнее, а пересадки между метро и наземным транспортом будут быстрее", – заключил Ликсутов.

Уточняется, что работы планируется завершить к осени.

Ранее в рамках подготовки к летнему сезону в вестибюлях станций метрополитена и МЦК в Москве сняли вторые двери. Также продолжается генеральная уборка на всех станциях метро и МЦК. Сообщается, что кондиционеры в вагонах и тоннельная вентиляция переводятся на летний режим работы.

Ликсутов отметил, что столичное метро сохраняет статус самого чистого не только в России, но и во всем мире.