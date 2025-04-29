Собянин рассказал о строительстве новой трамвайной линии

Строительство новой трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова в Москве планируется завершить до конца 2025 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, новые трамвайные пути позволят соединить большую трамвайную сеть юга, центра, северо-востока и востока Москвы и охватят 19 районов. Градоначальник подчеркнул, что в итоге столица получит дополнительную серьезную транспортную инфраструктуру.

«Появятся новые маршруты. Площадь трёх вокзалов трамвайными путями соединится с Павелецким вокзалом... Трамвай продолжает возрождаться и давать новые варианты передвижения», – отметил мэр.

Ранее Собянин заявил, что до 2030 года в Москве будет обновлено ещё четыре трамвайных депо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».