Собянин рассказал о строительстве новой трамвайной линии

Сергей Собянин сообщил о планах развития московской трамвайной сети
Строительство новой трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова в Москве планируется завершить до конца 2025 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, новые трамвайные пути позволят соединить большую трамвайную сеть юга, центра, северо-востока и востока Москвы и охватят 19 районов. Градоначальник подчеркнул, что в итоге столица получит дополнительную серьезную транспортную инфраструктуру.
«Появятся новые маршруты. Площадь трёх вокзалов трамвайными путями соединится с Павелецким вокзалом... Трамвай продолжает возрождаться и давать новые варианты передвижения», – отметил мэр.
Ранее Собянин заявил, что до 2030 года в Москве будет обновлено ещё четыре трамвайных депо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».