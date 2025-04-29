Собянин рассказал о проведении кадровых назначений

Во вторник, 29 апреля, в столице провели ряд кадровых назначений. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Так, Максим Гаман встал во главе инжиниринговой компании АО «Мосинжпроект». Именно эта организация осуществляет реализацию столичных градостроительных проектов.

Предприятие для России стратегически значимое, оно также занимается развитием транспортной инфраструктуры.

— Поэтому команду возглавит сильнейший профессионал, имеющий огромный опыт в реализации масштабных строительных проектов, в том числе в рамках КРТ, — рассказал глава города.

Новый глава появился и у Департамента городского имущества — Екатерина Соловьева. Она порядка пяти лет являлась руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по столице. Кроме того, Соловьева продолжительное время осуществляла свою деятельность и в Правительстве Москвы.

— Также принято решение об объединении в структуре Градостроительного комплекса Москвы Департамента гражданского строительства и Департамента развития новых территорий, — добавил Сергей Собянин.

Новый объединенный Департамент гражданского строительства возглавит Алексей Александров — у него за плечами огромный опыт в реализации проектов в строительной отрасли.

— Рафик Загрутдинов награжден почетным знаком «Заслуженный строитель» и продолжит свое профессиональное развитие в строительной отрасли, — подытожил мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Ранее глава города сообщил о модернизации службы скорой медицинской помощи, а также сообщил о ходе программы реновации.