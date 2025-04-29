Москвичей призвали воздержаться от шашлыков на природе в первые майские выходные

1 и 2 мая москвичам лучше отказаться от шашлыков на природе из-за погоды, ожидаются дождь, ветер и не более 10 градусов тепла, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«В средней полосе европейской части России пик похолодания пройден. Мы холода отправили на восток и на юг. У нас прохладная погода, но сильно холодной ее назвать нельзя – всего на 2-4 градуса ниже нормы. Что касается значений температуры, 1 и 2 мая будут полны осадками. Очень значительные осадки ожидаются в Московской, Тульской, Тверской, Владимирской областях. Местами может выпасть до половины месячной нормы. Отсюда прямая рекомендация воздержаться от шашлыков на природе. Эти дожди будут сопровождаться порывистым ветром, а температура не будет превышать десяти градусов тепла», - рассказал он.

Каждый год жители России с придыханием ждут прогноза погоды на майские праздники – климатические изменения в последнее время преподносят неожиданные сюрпризы. Накануне с 26-28 апреля ночью и утром температура опускалась до минусовых температур. Помимо Москвы и Подмосковья, значительно похолодание пришло в Костромскую, Калужскую, Смоленскую, Рязанскую, Тульскую, Тверскую и Ярославскую области.

Особенно тяжело было садоводам – им буквально пришлось спасать урожай деревьев косточковых культур: черешни, абрикосов, персиков в южных регионах России. Некоторые крупные сельхозпредприятия могут остаться вообще без урожая. Дачники и туристы с надеждой отслеживают прогноз погоды на ближайшую неделю: не спутают ли капризы природы их планы на выходные.