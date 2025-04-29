Поезд «Иволга 4.0» с тысячным вагоном начал курсировать на МЦД-4

На четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) начал курсировать поезд «Иволга 4.0» с тысячным вагоном, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На МЦД-4 вышла «Иволга 4.0» – с тысячным вагоном», – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что производство тысячи вагонов для поездов «Иволга» является результатом слаженной работы АО «Трансмашхолдинг» и правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, тысячный вагон поезда «Иволга» – это важный этап на пути к обновлению подвижного состава и улучшению транспортной инфраструктуры.

«Каждый новый вагон – это еще один шаг к формированию транспорта, который отвечает самым высоким стандартам. Мы продолжаем обновление подвижного состава по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – добавил он.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что юбилейный тысячный вагон «Иволги» для МЦД был изготовлен в марте 2025 года. Отмечалось, что он станет частью 92-го состава, созданного на Тверском вагоностроительном заводе с начала производства поездов этой серии.