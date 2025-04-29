Расписание пригородных поездов МЖД изменится с 30 апреля до 11 мая

Расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) изменится с 30 апреля до 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.

«На майские праздники меняется расписание пригородных поездов Московского узла», – говорится в сообщении.

Как уточняется, электрички будут следовать по расписанию пятницы – 30 апреля и 7 мая, по расписанию субботы – 1–3 мая и 8–10 мая, а по расписанию воскресенья – 4, 11 мая.

Кроме того, по данным пресс-службы, для большего удобства на радиальных направлениях МЖД будут курсировать 30 пар дополнительных поездов.