Когда в Москву придет майская погода

Температура воздуха в Москве вернется к майским значениям к концу недели. Как сообщает Life.ru, об этом заявил синоптик Никита Поповнин.

По его словам, в ближайшее время не ожидается экстремальных температурных скачков. Не смотря на заморозки, которые были в начале недели, серьезных холодов не ожидается. Однако нестабильность в погоде будет — солнечные моменты будут чередоваться с облачностью и осадками. Самым ненастным днем будет вторник, 29 апреля, — температура воздуха составит от +6 до +7 градусов.

«Это ниже нормы почти на 10 градусов. Будут дожди и облачное небо. При этом также будет и значительный ветер до 13-14 метров в секунду», — добавил Поповнин.

Уже к концу недели постепенно начнет теплеть — температура воздуха стабилизируется и приблизится к нормальным майским значениям. Пока же при себе лучше держать зонт и легкие куртки.