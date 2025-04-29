Гигантские выдры впервые поселились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке впервые за всю историю поселились гигантские выдры, занесенные в Международную Красную книгу как вымирающий вид, посетители смогут увидеть животных в вольере на новой территории зоосада. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«Московский зоопарк занимает первое место в мире по разнообразию видов, теперь его коллекция пополнилась одним из очень редких видов животных. Гигантские выдры появились здесь впервые за всю его историю. Они занесены в Международную Красную книгу как вымирающий вид и будут находиться под чутким наблюдением специалистов зоопарка. Для них возвели новый вольер, который отвечает потребностям животных», – рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, которого цитирует пресс-служба.

Как уточняется, посетители теперь смогут увидеть этих редких зверей в вольере на новой территории зоопарка. Здесь у выдр есть свой просторный бассейн глубиной 1,8 м с пресной водой, куда периодически запускают живую рыбу.

Кроме того, на старой территории зоопарка открылся вольер с малайскими медвежатами, добавили в ведомстве.