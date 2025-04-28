Жители Москвы сообщили о срабатывании сирены в разных районах столицы. Публикация появилась в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

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Звуки срабатывания систем тревоги слышали жители центра, Чертаново, Измайлово, Печатников, и района Сокол.

«Звучит сирена, никто не предупреждал и оповещений никаких не было», — рассказали очевидцы.

Аналогичную информацию опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». Авторы поста предположили, что это может быть внезапная проверка систем оповещения. Официальной информации на данный момент нет.