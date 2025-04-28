Воробьев рассказал о сотрудничестве Республики Узбекистан и Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о деловом партнерстве с Республикой Узбекистан на встрече делегаций двух стран в рамках V Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

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Президент Республики Шавкат Мирзиёев посетил стенд Московской области, где представлены предприятия региона, тесно сотрудничающие с Узбекистаном и планирующие разместить там свое производство.

«Вы знаете, что старт плодотворному сотрудничеству дал Форум регионов, который состоялся под руководством нашего Президента и Президента Узбекистана. И сегодня в рамках ИННОПРОМА мы обсуждаем конкретные проекты, которые реализованы в Ташкентской, Самаркандской, Андижанской областях и у нас в Подмосковье. Это практическое сотрудничество, которое дает рабочие места, технологии, новые предприятия. Спасибо федеральному правительству и Минпромторгу России за поддержку наших проектов, - сказал Андрей Воробьев. - Наша задача – совершенствовать экономику, развивать ее, а также все, что связано с образованием наших детей, обменом опытом. Это уже происходит на базе наших флагманских школ. А в Ферганской области будет создан детский центр, подобный нашему ДКЦ им. Рошаля. И в мае открываем выставку музея Савицкого. Президент Узбекистана поддержал, чтобы она была проведена у нас».

За 5 лет товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан вырос почти вдвое.