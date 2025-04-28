Назначен новый глава Общественной палаты Москвы

Члены Общественной палаты Москвы избрали нового председателя органа, им стал Вадим Ковалев. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале палаты.

«В первую очередь благодарю коллег по Общественной палате города Москвы за оказанное доверие. Это большая честь и, безусловно, большая ответственность», — сказал Ковалев после по итогам заседания.

Его заместителями стали Арина Шарапова, Виктор Блажеев, Елена Николаева, Татьяна Кривенко и Михаил Швыдкой. Также был утвержден перечень рабочих групп, экспертных советов и комиссий, которые будут заниматься вопросами, связанными с развитием различных сфер общественной жизни.

До этого сообщалось, что руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности (ГО и ПБ) Забайкалья Ринат Хисматулин ушел в отставку в разгар сезона лесных пожаров.

Временно исполняющим обязанности главы департамента будет заместитель Хисматулина, начальник отдела по пожарной безопасности Андрей Ковальчук.