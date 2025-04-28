В московском метро запустили тематический поезд в честь Дня скорой помощи

Поезд, оформленный в стиле автомобилей медицинской службы, запустили в Московском метрополитене в честь Дня работника скорой помощи. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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"Сегодня в московском метро мы запускаем уникальный поезд, посвященный скорой помощи. Московская служба скорой помощи традиционно лидирует среди мировых скорых по скорости и качеству оказания экстренной медицинской помощи. Мы никогда не стоим на месте, и за последние годы запустили более 10 новых станций скорой помощи, обновили оборудование, внедрили самые современные цифровые решения. Ежедневно на линию выходят более тысячи машин, которые ездят по 12 тысячам адресов, чтобы в течение года оказать помощь более 4 миллионам жителям столицы и гостям нашего города. Диспетчерский центр Московской скорой помощи признан лучшим среди мегаполисов мира. Средняя скорость ответа на звонок 3-4 секунды", - рассказала Ракова.

По ее словам, в вагонах поезда можно будет увидеть лица тех, кто спасает жизни людей - врачей, фельдшеров, водителей, диспетчеров, а также прочитать их цитаты, посвященные работе в скорой помощи.

Кроме того, пассажиры узнают о том, каким оборудованием сегодня оснащены столичные бригады. Например, в вагонах можно увидеть аппарат ЭКМО или рассмотреть содержимое медицинского ящика. Москвичи и гости столицы также смогут узнать и о цифровизации медицины, благодаря которой помощь в городе оказывают еще быстрее и эффективнее.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, новый тематический поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода.