Может выпасть около четверти месячной нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Апрель 2025 года в Москве и Подмосковье ведёт себя как месяц-баламут: то снегом забросает, то огорошит количеством рекордов максимальной температуры, а затем даст волю заморозкам и, начавшись дождями, осадками месяц и завершится», — подчеркнула синоптик.

Она добавила, что холодная погода негативно скажется на состоянии цветущих садов.