«Желтый» уровень опасности ввели в столице до 29 апреля — причиной является высокий риск возникновения пожаров. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

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— Период предупреждения до 21:00 29 апреля — местами в Москве сохранится высокая пожарная опасность (четвертый класс), — уточнили там.

В области предупреждение прекратит действовать на три часа раньше — в 18:00, передает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 28 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в Москве будет варьироваться от минус 1 до плюс 10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне от минус 6 до плюс 7 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедшая ночь в Подмосковье ознаменовалась рекордными заморозками. В Клину температура воздуха опустилась до минус 5,9 градуса.

Также москвичей предупредили о сильном ветре с 10:00 до конца дня 28 апреля. В МЧС призвали жителей и гостей города быть внимательными за рулем, парковать автомобили в безопасных местах, обходить стороной неустойчивые конструкции и не оставлять детей без присмотра.