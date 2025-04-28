Синоптик: до 1 мая в Москве ожидаются дожди

Пасмурная погода с дождями ожидает москвичей и гостей столицы со вторника и до четверга включительно, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Сегодня ещё будет солнечно. А в предстоящие дни вплоть до четверга ожидается пасмурная погода с дождями. Наиболее интенсивный дождь во вторник, с температурой воздуха +8...+10 °С и отдельными порывами ветра до 18 м/с», — рассказал он.

По его словам, ночные заморозки позади, и температура до конца недели в ночное время будет находиться в пределах +2...+7 °С.

«1 мая с утра ожидается умеренный дождь, кратковременные осадки с перерывами в течение дня. Но воздух может прогреться до +16 °С», — рассказал эксперт.

Более тёплая погода — +14...+19 °С будет в предстоящие выходные, подытожил Ильин.

Сегодня в России началась первая трёхдневная рабочая неделя в мае.