В Москве окончательно закрывается клуб, в котором прошла «голая вечеринка»

В эти выходные пройдут последние вечеринки в легендарном арт-центре «Мутабор». Заведение работало в здании шарикоподшипникового завода с 2019 года, а с марта прошлого года сменило название на «Клуб Арма».

В Москве окончательно закрывается клуб «Мутабор», ставший столичной легендой после «голой вечеринки» в декабре 2023 года. С марта 2024 году он работал под названием «Клуб Арма», и в ближайшие выходные там пройдет прощальная вечеринка, о чем официально сообщает Telegram-канал ARMA.

Последнее мероприятие и выступление заявлено в ночь на понедельник, а для завсегдатаев заведения предусмотрена еще одна, закрытая вечеринка — богемный понедельник. Со вторника «Клуб Арма» на «Дубровке» работать перестанет. Билеты на последние мероприятия почти все раскуплены, осталось всего несколько штук по 15 тысяч рублей.

О том, что в апреле площадка закроется окончательно, стало известно еще в январе, когда об этом написали и «Комменсантъ». А дальше события, которые организует команда клуба, не будут привязаны к этому адресу.

Арт-центр и ночной клуб «Мутабор», открывшийся на «Дубровке» в апреле 2019 года, создала команда закрывшегося ночного клуба Arma17 на «Курской», который был широко известен среди поклонников электронной музыки, в первую очередь, техно. Его бывшие владельцы в 2017 году заявили о прекращении работы в России, но, проведя две вечеринки в Берлине, вернулись и открыли новое пространство в цехах бывшего шарикоподшипникового завода. В качестве названия они выбрали заклинание из сказки «Халиф-аист», которое в переводе с латыни обозначает «изменюсь, превращусь».

К 2020 году «Мутабор» вошел в число самых популярных ночных клубов Москвы — заведение стабильно посещало около тысячи человек в неделю. Но, несмотря на все богатство и разнообразие культурной жизни арт-центра, только два события из его истории заинтересовали прессу и дошли до широкой аудитории.

Первым из них стал антинаркотический рейд полиции во время рейва в ночь на 13 сентября 2020 года, по окончанию которого было заведено одно уголовное дело на посетителя по факту сбыта 14 грамм наркотика (мефедрона).

Второе произошло 21 декабря 2023 года — это была вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Тогда участников мероприятия, среди которых было много поп-звезд, убрали из новогодних программ, а многие компании приостановили рекламные контракты с ними. Работу «Мутабора» приостановили на 90 дней после проверки Роспотребнадзора. За организацию мероприятия Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.

В марте 2024 года клуб переименовали в ARMA и он продолжил свою работу, которую прекратит в этих стенах уже на следующей неделе.Второе произошло 21 декабря 2023 года — это была вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Тогда участников мероприятия, среди которых было много поп-звезд, убрали из новогодних программ, а многие компании приостановили рекламные контракты с ними. Работу «Мутабора» приостановили на 90 дней после проверки Роспотребнадзора. За организацию мероприятия Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.

В марте 2024 года клуб переименовали в ARMA и он продолжил свою работу, которую прекратит в этих стенах уже на следующей неделе.