Около 38% месячной нормы осадков выпадет в Москве 1 мая – Тишковец

За первые двое суток мая на Москву выпадет почти половина от месячной нормы осадков. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Отмечается, что в ночь на 2 мая и в утренние часы в Москве к ливням добавятся заряды мокрого снега. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. Тишковец добавил, что такой холодный и ненастный старт месяца является прологом к влажному долгосрочному прогнозу на май на большей части Русской равнины.

Ранее синоптик Никита Поповнин заявлял, что температура воздуха в Москве начнет возвращаться к майским значениям к концу недели. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд делал схожий прогноз — с 3 мая температура начнет повышаться, однако жары в столице не будет.