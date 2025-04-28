Уличные парковки в Москве в майские праздники будут бесплатными

В Москве отменят плату за парковку в честь государственных праздников. Об этом в понедельник, 28 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, бесплатно машину можно припарковать 1, 2 и 3 мая, а также 8, 9 и 10 мая. Правила будут действовать на всех улицах, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.