Собянин рассказал о благоустройстве вылетных магистралей в Москве

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В ближайшие 5 лет в Москве благоустроят 19 вылетных магистралей. Уже начались работы по реализации первых трёх проектов.

Собянин рассказал о благоустройстве вылетных магистралей в Москве
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, первый проект — это Щелковское шоссе с улиц Краснопрудная и Большая Черкизовская. Работы пройдут в пяти районах, а их общая площадь превысит 100 га.

Второй крупный проект — комплексное благоустройство Волгоградского проспекта и ул. Марксистская. Третьим проектом станет комплексное благоустройство проспекта 60-летия Октября и ул. Профсоюзная – от площади Гагарина до МКАД.

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