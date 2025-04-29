612 старых домов демонтировали в Москве по программе реновации

612 старых домов были демонтированы в Москве с начала программы реновации. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

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Он напомнил, что на месте демонтированных зданий строится новое жилье с необходимой инфраструктурой. В частности, на юго-востоке Москвы было снесено 99 домов, на западе столицы – 77 объектов, а еще 67 – на востоке.

"Жители всех демонтированных домов переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой по программе реновации", – отметил Овчинский.

Глава департамента добавил, что с начала реализации программы реновации удалось расселить более 1,2 тысячи старых домов во всех округах Москвы. При этом планируется расселить и демонтировать еще 5 176 домов, а новое жилье получат около миллиона граждан.

Между тем в Северном административном округе (САО) Москвы договоры на новое жилье оформили около 21,3 тысячи горожан с начала программы реновации.

Жителям 101 устаревшего дома было предложено переехать в равнозначное жилье в 50 новостройках, расположенных в восьми районах САО. При этом больше всего договоров на комфортное жилье в новостройках заключили участники программы реновации в районах Бескудниковском, Головинском и Дмитровском, уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.