Москвичей экстренно предупредили о сильном ветре

Столичное управление МЧС в своем Telegram-канале предупредило москвичей о сильном ветре.

«В период с 10:00 с сохранением до конца суток 28 апреля в Москве местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве посоветовали горожанам и гостям столицы парковаться в безопасных местах, избегать рекламных щитов и шатких конструкций, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.

Накануне на юге российской столицы выпал снег. Воздух в некоторых районах города прогрелся всего до 3°C. На кадрах, опубликованных Telegram-каналами, можно было увидеть мелкие хлопья. А 27 апреля в подмосковных городах Раменское и Жуковский была метель. Снегопад сопровождался сильными ветрами и дождем, однако из-за температуры выше нуля снежный покров растаял.