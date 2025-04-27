Фактически всю территорию России затронет похолодание в начале мая

«На майские праздники на европейской территории России погода будет прохладная, я бы даже сказал – холодная. [Такая погода прогнозируется в] Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах Российской Федерации, начиная с запада – от Тверской области и до востока – Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей», – заявил Вильфанд, слова которого приводит ТАСС. Синоптики прогнозируют облачность и небольшие дожди. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +10 градусов. В связи с прогнозируемым похолоданием жителям Центрального и Северо-Западного регионов европейской части России рекомендуется подготовиться к существенному снижению температуры. Заморозки ночью могут нанести ущерб садовым культурам и создать дискомфорт для тех, кто планирует провести майские праздники на открытом воздухе. Неприятные сюрпризы погода приготовила и для южных регионов европейской части страны. По словам Вильфанда, здесь также ожидается температура ниже нормы, в пределах 15–17 градусов тепла. Кроме того, существенное понижение температуры затронет и азиатскую часть России. В Сибири, по прогнозам Гидрометцентра, к 1 мая столбики термометров упадут сразу на 8–10 градусов, достигнув отметки 15 градусов тепла. Также, по словам Вильфанда, на Дальнем Востоке температура будет ниже нормы на 3–5 градусов. Прохладная погода ожидается и в Приволжском федеральном округе, где дневные температуры не превысят 10–15 градусов тепла. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в начале мая в Москве может выпасть значительное количество осадков. Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия