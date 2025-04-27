Синоптик рассказал, что ждет москвичей 1 мая

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что 1 мая жителей столицы ожидает дождь и температура чуть выше 10°C.

«Особо приятных погодных новостей нет, и характер погоды будет меняться практически ежедневно», — отметил синоптик по поводу первых майских праздников.

Он объяснил, что 1 мая циклон с Прибалтики быстро сместится в Европейскую Россию, а Москва окажется почти в его центре.

«Погода будет облачная и дождливая, а температура по-прежнему ниже нормы — днем лишь чуть выше +10°», — сообщил Леус.

По его словам, 1 мая температура вернется в рамки климатической нормы благодаря антициклону и будет колебаться в диапазоне от 13°C до 15°C. В выходные потепление будет сопровождаться дождями.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в начале мая холодная погода ожидается почти во всей России. В этот период возможны и кратковременные дожди.