ВДНХ приглашает на тематические экскурсии к Празднику Весны и Труда

Главная выставка страны приглашает жителей и гостей столицы вместе отметить Праздник Весны и Труда. 1 и 2 мая в Музейном городе ВДНХ, павильоне № 1 «Центральный», центре «Космонавтика и авиация» и музее славянской письменности «Слово» пройдут тематические экскурсии.

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1 мая в 13:00 начнется экскурсия «Познавательный Первомай» по территории ВДНХ. Участники узнают, как раньше отмечали этот праздник и какие образы тружеников сельского хозяйства и передовиков производства увековечены в архитектуре выставки. Прогулка начнется со встречи с экскурсоводом в музее ВДНХ.

1 мая в 15:00 и 18:00, 2 мая в 18:00 в центре «Космонавтика и авиация» проведут экскурсии «От старта до посадки». Гости узнают, как происходит подготовка ракеты к старту и стыковка с орбитальной станцией, а также что что испытывают герои космоса при спуске в атмосфере. Об этом и многом другом посетителям расскажут экскурсоводы центра.

1 и 2 мая в 17:00 в павильоне № 1 «Центральный» можно посетить обзорные экскурсии по выставке #ТретьяковкаНаВДНХ. В экспозицию вошли живописные и скульптурные работы признанных советских мастеров, большая часть которых посвящена теме человеческого труда.

1, 2, 3 и 4 мая в 19:00 музей славянской письменности «Слово» приглашает на экскурсии «Землю красит солнце, а человека — труд». Экскурсоводы расскажут о значении труда во все времена и о том, как относились к трудящемуся человеку на Руси. Посетители познакомятся с тематическими пословицами и поговорками, традициями празднования 1 Мая в нашей стране. А еще — узнают о прозаических и поэтических произведениях, воспевающих весну и труд.

Проведение экскурсий для гостей ВДНХ соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Совершенствование Музейного города на ВДНХ — важнейшая часть стратегий продвижения туристической индустрии столицы и развития главной выставки страны до 2030 года.

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