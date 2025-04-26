Апрельский снег выпал в столице

В некоторых районах Москвы выпал апрельский снег. Об этом рассказали в Telegram-канале Shot.

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Очевидцы поделились кадрами, где на юге столицы при температуре в плюс 3 градуса на улице выпал снег.

Осадки были совсем небольшими, поэтому весь снег уже растаял, сообщили в посте.

Согласно прогнозам столичных синоптиков, 26 апреля в Москве и области ожидается пасмурная погода, утром пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в городе поднимется до плюс 7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 0–5 градусов тепла.

Москвичей предупредили о гололедице

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее утверждал, что в конце апреля в столичном регионе будет холодная погода с заморозками и дождями.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова тоже предупреждала москвичей, что в предстоящие выходные Москва окажется в зоне влияния антициклона. Она уточняла, что такие изменения не окажут заметного влияния на самочувствие большинства людей.

Кроме того, специалист недавно рассказала, когда столицу накроет дождь с мокрым снегом.