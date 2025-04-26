В Москве официально открывается мотосезон
В Москве сегодня официально открывается мотосезон - фестиваль по этому поводу будет весь день идти на смотровой площадке Воробьевых гор, одном из самых популярных мест у столичных мотоциклистов. Впрочем, туда приглашают и тех, кто не ездит на мотоциклах, - интересно должно быть всем.
Ровно в полдень от Воробьевых гор отправится колонна мотоциклистов, которая проедет около 37 километров - сделает полный круг по перекрытому Садовому кольцу и вернется к месту старта. Там ждет большая программа - квизы, розыгрыши, соревнования мотоклубов и выступления артистов. Среди них Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов. В мотопараде также примут участие известные мотоциклисты - например, юморист и телеведущий Денис Дорохов.
"Приглашаем жителей и гостей города присоединиться к праздничной программе 12-го Московского мотофестиваля. В этом году мероприятие имеет особое значение: мы посвящаем его 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В знак памяти о подвиге героев мы предлагаем всем участникам и гостям принести с собой георгиевские ленточки. Впервые в мотопробеге будет участвовать историческая военная техника", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.