В Москве официально открывается мотосезон

В Москве сегодня официально открывается мотосезон - фестиваль по этому поводу будет весь день идти на смотровой площадке Воробьевых гор, одном из самых популярных мест у столичных мотоциклистов. Впрочем, туда приглашают и тех, кто не ездит на мотоциклах, - интересно должно быть всем.

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Ровно в полдень от Воробьевых гор отправится колонна мотоциклистов, которая проедет около 37 километров - сделает полный круг по перекрытому Садовому кольцу и вернется к месту старта. Там ждет большая программа - квизы, розыгрыши, соревнования мотоклубов и выступления артистов. Среди них Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов. В мотопараде также примут участие известные мотоциклисты - например, юморист и телеведущий Денис Дорохов.