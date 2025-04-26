В Москве выпал снег

На юге российской столицы выпал снег. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, утром 26 апреля в Москве воздух прогрелся +3°C. На кадрах видны мелкие хлопья.

«Поваляться в сугробах и слепить снеговика не успели, а вот насладиться апрельской непогодой вполне», — говорится в сообщении.

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Как сообщал ранее Гидрометцентр РФ, в субботу днем в Москве воздух прогреется до +8... +10°С, в ночь на воскресенье может похолодать до -1°С. Будет дуть северный ветер с переходом на северо-западный с порывами до 7 — 12 м/с. В Подмосковье в субботу ожидается +5... +10°С, в ночь на воскресенье температура может опуститься до -3°С.

Москвичей предупредили о гололедице

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что период холодной погоды на европейской территории РФ захватит начало майских праздников. По словам синоптика, температура на всей европейской части России в начале мая будет ниже нормы. В конце первой половины праздников температура начнет возвращаться к обычным для мая значениям.

Также Вильфанд сообщал, что на европейской части России температура может опуститься до мартовских значений, в понедельник в Подмосковье ожидаются заморозки до -5°C.