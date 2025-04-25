Концерт на Красной площади в Москве исключен из плана мероприятий на 9 мая

Власти России исключили проведение торжественного концерта, который должен был пройти на Красной площади в Москве 9 мая, из плана мероприятий в рамках празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Изменения были внесены в пункт 3 плана «основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«В пункте 20 слова "и праздничный концентр на Красной площади в Москве" исключить», — говорится в документе.

Причина такого решения не уточняется.