Почти 20 тыс. кв. м медучреждений учтено Росреестром по Москве с начала года

Почти 20 тыс. кв. м столичных медучреждений учтено с начала года управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Оформление столичных объектов здравоохранения всегда проводится оперативно, данные учреждения находятся в управлении на особом контроле. Новая поликлиника стала третьим медицинским объектом, поставленным на кадастровый учет с начала года. Вместе с многопрофильным центром в Косино-Ухтомском и оздоровительным комплексом в составе дворца спорта «Лужники» общая площадь учтенных на кадастровой карте столицы зданий составила 19,6 тыс. кв. м», – сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, чьи слова приводятся в тексте.

Так, стационарный комплекс скорой помощи больницы имени Буянова в районе Царицыно внесен в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) управлением Росреестра по Москве. Новый медицинский объект расположен по адресу: ул. Бакинская, д. 26. Пятиэтажное здание с подземным уровнем вместило приемное и диагностическое отделения, экстренный операционный блок и блок лучевой диагностики. Скоропомощный комплекс рассчитан на 300 поступающих пациентов в сутки.