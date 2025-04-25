В Москве открылась выставка работ конкурса современного плаката "Время смыслов"

Выставка лучших работ первого в России открытого конкурса современного плаката "Время смыслов" открылась в столице, сообщили журналистам организаторы конкурса.

"Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоялась 24 апреля в рамках открытия выставки работ участников проекта, а для посетителей выставка будет доступна с 25 апреля по 7 мая в галерее Omelchenko Gallery", - сказали в пресс-службе, уточнив, что вход на выставку бесплатный.

Всего для участия в конкурсе было подано почти 3 200 работ от 2 917 авторов из 84 регионов России и других стран. Возраст участников варьировался от 10 до 77 лет, при этом 73% составила молодежь в возрасте от 10 до 21 года.

Жюри, председателем которого стали писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и сопредседатель - бурятский художник российской и мировой современной арт-сцены Зорикто Доржиев, отобрали 59 лучших работ.

"Интерес к конкурсу плакатов оказался даже выше, чем мы ожидали - пришли участники со всей страны, и по каждой номинации были достойные, сильные работы. Мы увидели, что у жанра плаката есть будущее. Он возвращается - на улицы, в цифровую среду, в общественное пространство. И это только начало", - подчеркнул Лукьяненко.

Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края, Московской и Краснодарской областей. Помимо россиян, на конкурс свои работы направили авторы из Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Ганы, Эквадора и Зимбабве.