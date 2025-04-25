Движение поездов восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено и вводится в график. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Составы не курсировали между станциями "Спартак" и "Баррикадная". Также в обратном направлении были увеличены интервалы движения из-за нахождения человека на путях.

По данным оперативных служб, погиб пассажир, который по неосторожности упал под прибывающий поезд на станции столичного метро "Полежаевская".

Ранее интервалы были увеличены на участке Серпуховско-Тимирязевской линии для проверки движущегося состава. В связи с этим на серой ветке не было движения поездов от станции "Серпуховская" до "Южной". Спустя время составы вновь начали ходить по графику.