В Библионочь москвичей ждут около 400 культурных площадок

Акция "Библионочь" в этом году состоится в Москве с 26 на 27 апреля. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, ее девизом будут "Страницы Победы". В библиотеках и культурных центрах города состоится свыше 1,7 тысячи концертов, спектаклей, лекций, квестов, творческих встреч.

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Начнется акция традиционно с детской программы "Библиосумерки". В ее рамках в библиотеке № 214 имени Ю.А. Гагарина можно посмотреть постановку театра теней "Василий Теркин" по одноименному произведению Александра Твардовского. Начало в 16:00.

В библиотеке № 128 - культурном центре М.А. Шолохова посетителей ждет семейный поэтический вечер. Со сцены прозвучат произведения молодых авторов и лирика классиков. Свои любимые стихотворения смогут прочитать в формате открытого микрофона и гости - их ждут к 18:00.

На разных площадках юные москвичи смогут присоединиться к общегородским патриотическим флешмобам "Письма Победы" и "Час памяти". Участники опишут в тексте или нарисуют историю своей семьи, связанную с Великой Отечественной войной. В дальнейшем эти работы лягут в основу издания "Московская книга семейных воспоминаний: 80 лет Великой Победе". Его представят на книжном фестивале "Красная площадь" и Московской международной книжной выставке-ярмарке.

Взрослую аудиторию "Библионочь" ждет чуть позже. Например, в культурном центре "Москвич" на 19:00 запланирована лекция о жизни и творчестве писателя Константина Симонова. В библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в 20:00 выступят солисты проекта "Молодая опера России". Они исполнят песни военных лет и оперные арии.

В 21:00 стоит заглянуть на литературные чтения в библиотеку № 19 имени Ф.М. Достоевского. В программе прозвучат рассказы русских сатириков XIX-XX веков: Антона Чехова, Ильи Ильфа, Евгения Петрова и других.

В 20:30 в смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой представят поэтический спектакль. В основе сюжета - фронтовые стихи участников Великой Отечественной войны, написанные в тяжелейших условиях - в окопах в ожидании битвы.

Посмотреть афишу и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте акции. Там же опубликуют интервью современных писателей Марии Авериной, Ольги Лишиной, Аллы Мироненко, Юлии Весовой, Ирины Даниловой, Алены Кашуры и Анны Баснер. Помимо прочего, они расскажут о военной прозе, которая повлияла на их творчество.