В Петергофе открыли сезон фонтанов

В Петергофе торжественно открыли фонтаны. Снова вверх взметнулись струи легендарного "Самсона" (максимальная высота струй составляет 21 метр). Новинка сезона: включение этого фонтана под музыку. И так будет не только сегодня, а каждый день. Ровно в 10 утра состоялся запуск с музыкальным сопровождением. Как и было раньше, в допандемийное время - традицию возобновили.

На 17 мая запланирован праздник фонтанов. Он будет посвящен возрождению "Самсона" после Великой Отечественной войны.

Кстати, снимки ленинградцев на фоне "Самсона" сыграли очень важную роль в восстановлении фонтана. Как рассказал Роман Ковриков, директор ГМЗ "Петергоф", фонтанная система заработала уже в 1946 году, а в августе 1947 года "Самсон" смогли вернуть на его историческое место. И это не только подвиг реставратором, сумевших в кратчайшие сроки вернуть фонтану первоначальный вид.

- Обычные люди своими фотографиями, хранящимися в домашних архивах, помогли скульпторам и реставраторам вспомнить, как выглядел фонтан до войны. Тогда в газетах публиковали объявления с просьбой прислать фото с "Самсоном", и ленинградцы откликнулись. Возрождение фонтана стало одним из символов того, что война уже позади, - отметил Ковриков.

Часы работы Нижнего парка Петергофа: ежедневно с 9 до 20 часов, фонтанов с 10 до 19.45.