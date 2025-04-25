Москвичам рассказали о погоде на 1 мая

Повышенная вероятность дождя и температура воздуха около плюс 10 градусов днем ожидается в Москве 1 мая, по области - 8-13 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"1 мая в Москве, по предварительным расчетам, более заметно будет северное вторжение воздушных масс. И ночью температура понизится до 0 - плюс 5 градусов. А днем будет около [плюс] 10, по области - от 8 до 13 градусов [тепла]. И вероятность дождя повышенная", - рассказал метеоролог.

В ночь на 2 мая в столице ожидается от плюс 1 до плюс 5 градусов. В дневные часы температура будет повышаться до 11-16 градусов тепла.