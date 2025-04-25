Шесть новых съемочных площадок появилось в кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» появились новые натурные площадки. Их строили для определенных фильмов и сериалов, а затем открыли для всех съемочных групп. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Общая площадь шести новых декораций превышает 70 тысяч квадратных метров. В локациях разместили кварталы дальневосточного города, средневековые княжеские палаты, дом Деда Мороза и другие интерьеры. Первые снятые здесь киноленты зрители увидят уже в этом году», — рассказала Наталья Сергунина.

Так, на 1 мая запланирована премьера проекта, в основу которого легла повесть Бориса Васильева «В списках не значился». Для картины построили площадку «Брестская крепость». По архивным чертежам и фотографиям удалось воссоздать костел Святого Казимира, разобранный в Бресте после Второй мировой войны, Тереспольские ворота, здания казарм и другие объекты.

Еще одна площадка — «Палаты князя Андрея» — позволяет показать редкую архитектуру XII века с резными колоннами и расписными храмами. В декорациях снимали сериал «Князь Андрей» о жизни сына Юрия Долгорукого. Главные роли сыграли Сергей Безруков, Александр Голубев, Александр Устюгов, Алексей Балуев и Аглая Шиловская.

Действие другой исторической картины разворачивалось в Донецке в 1924 году. Сюжет драмы «Порода» Сергея Жигунова рассказывает о столетней истории Донбасса через призму жизни простой шахтерской семьи. На новой площадке «Юзовка» — так раньше назывался Донецк — дореволюционные здания соседствуют с деревенскими домами, вскопанными грядками и лифтами угольных шахт. Еще при съемках проекта использовали площадки «Линия обороны» и «Москва 1940-х годов».

Декораторы сериала, посвященного географу Владимиру Арсеньеву, реконструировали знаковые места Владивостока конца XIX — начала XX века. Сцены ленты также снимали в лесу и на берегу реки, протекающей по территории кинопарка.

К концу года на экраны выйдет комедия «Разыскивается Дед Мороз» с Елизаветой Арзамасовой, Романом Курцыным, Владимиром Сычевым и Романом Мадяновым. Часть событий по сюжету происходит в доме зимнего волшебника — в его гостиной, кабинете и комнате подарков. Теперь в этих интерьерах можно будет снимать и другие новогодние истории.

А для фильма «Буратино» в кинопарке построили несколько улочек провинциального европейского города. Здесь есть характерные дома, площадь с фонтаном, школа и кукольный театр Карабаса-Барабаса на колесах. Достоверности пейзажу добавляет натуральный камень мостовых и специально созданная черепица.

Сказка появится в прокате в начале 2026 года. Над музыкальным оформлением для нее работал композитор Алексей Рыбников — автор музыки к советскому телефильму «Приключения Буратино».

Международный центр киноиндустрии

Сегодня в кинопарке работает 24 натурные площадки, в числе которых «Соборная площадь Москвы», «Витебский вокзал» и «Аэропорт Юрово». Развивающаяся инфраструктура неоднократно получала позитивные отзывы как отечественных, так и зарубежных специалистов.

Например, в начале весны кинопарк посетила делегация представителей индустрии из семи стран — Белоруссии, Китая, Бразилии, Индии, Индонезии, Южно-Африканской Республики и с Кубы. Гости отметили высокое качество декораций.

«Они не просто масштабные, а даже фундаментальные. В Индии мы вынуждены ломать декорации после съемок, потому что они не приспособлены для долгой эксплуатации. А здесь локации настолько универсальные, что в них можно будет снимать еще много лет. Кроме того, они подходят для любых жанров», — поделился Арфи Ламба, актер, продюсер, сооснователь бомбейской киностудии.

Его поддержал коллега — индийский режиссер и оператор Джатла Сиддартха. Он был удивлен, что в российской столице реализуют такие масштабные проекты, и отметил, что декорации общественных мест — невероятная помощь для кинопроизводителей.

«Получить разрешение на полноценные съемки в таких объектах нереально, а здесь они есть — снимай сколько хочешь. То же самое касается исторических улиц XVIII–XIX веков. Найти их еще можно, но организовать съемочный процесс невозможно. Кинопарк в этом плане большое подспорье для команд со всего света», — отметил он.

Фернанда Танака, президент Бразильской ассоциации кинематографистов, обратила внимание на комплексный подход к организации пространства кинопарка.

«Меня больше всего поразила даже не детализация декораций, а бережное отношение к кинопроизводителям. Это, пожалуй, первая киноплощадка в моей жизни, где я встречаю настолько грамотную логистику. Начиная с обустройства гостиницы для съемочной группы и заканчивая удобным расположением локаций. Все это улучшает производительность и повышает качество работы. Ведь зачастую время играет для нас ключевую роль», — сказала Фернанда Танака.

Кинопарк «Москино» является частью московского кинокластера — многофункциональной экосистемы, которая объединяет сразу несколько инфраструктурных площадок и цифровую платформу. Они дополняют друг друга, предоставляя профессионалам все необходимое: технологичные павильоны, оборудование, костюмы и реквизит для любых задач.

Столица уделяет большое внимание развитию отрасли в рамках проекта Сергея Собянина «Москва — город кино». Только в прошлом году в кинокластере сняли около 120 проектов — в 2,5 раза больше, чем в 2023-м.