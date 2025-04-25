Желтый уровень опасности начал действовать в Московском регионе

Желтый уровень погодной опасности начал действовать с полудня в Московском регионе из-за ожидаемой грозы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Желтый уровень в Подмосковье объявлен с 12:00 мск до 21:00 мск и связан с ожидаемой в отдельных районах грозой", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что данный уровень на прогностических картах символизирует потенциально опасные метеорологические условия.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня воздух в Москве прогреется до плюс 17 градусов, по области - до 18 градусов тепла. Ветер будет западный и северо-западный со скоростью 6-11 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с. Предстоящей ночью в столице и Подмосковье также не исключены местами небольшие осадки, а столбики термометров покажут до плюс 4 градусов, по области возможно до нуля градусов.

Предыдущая гроза в Москве и Московской области, ставшая к тому же первой сильной грозой с начала весны, отмечалась вечером в минувшую среду, 23 апреля.